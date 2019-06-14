В Киевской области утонула пьяная мать с пятилетним ребенком

Их унесло сильным течением реки, все попытки выбраться на берег оказались напрасными.

12 июня в Киевской области на реке Тетерев возле села Блидча утонул ребенок вместе с матерью, находящейся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-центр главного управления ГосЧС.

Мать 1992 года рождения отправилась купаться на реку с двумя детьми. По словам очевидцев, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Когда девушка отправилась плавать с пятилетним ребенком, второй остался на берегу, именно он заметил, что маму и брата уносить течением.Все попытки выбраться на берег оказались напрасными.

Фото: kv.dsns.gov.ua

Водолазные работы по поиску тел осложняло сильное течение и большое количество затонувших остатков древесины.

Фото: kv.dsns.gov.ua

Сегодня в 09:30 спасатели нашли тело погибшей девушки, а тело ее пятилетнего сына нашли в 12:15.

Фото: kv.dsns.gov.ua

Напомним, в мае в Одесской области в бассейне утонул шестилетний мальчик. Отмечается, что взрослые находились практически рядом с ребенком все время, однако момент падения в бассейн остался незамеченным.