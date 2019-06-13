В офисе омбудсмена рассказали о нарушениях прав заключенных в одесской колонии, где произошел бунт

В ходе внепланового мониторингового визита 12 июня в Южную исправительную колонию №51 в Одессе, в которой ранее произошел бунт осужденных, выявили ряд нарушений прав заключенных.

Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного Верховной Рады по правам человека после визита в колонию представителя омбудсмена в южных областях Александра Остапенко.

Фото: ombudsman.gov.ua

"Во время общения осужденные жаловались на системные поборы в колонии, плохую социально-воспитательную работу, необоснованные выговоры, пренебрежительное отношение со стороны администрации и прочее. Вследствие событий, которые произошли в колонии в отношении массового неповиновения, большинство осужденных расстроены и боятся перевода в другие учреждения исполнения наказаний", - говорится в сообщении.

Во время визита также выяснилось, что осужденных недостаточно обеспечивают питьевой кипяченой водой и они пьют воду из крана.

Фото: ombudsman.gov.ua

Кроме того, искусственное освещение коридоров и лестниц слишком тусклое, а иногда вообще отсутствует.

"Перегородки и двери в туалетах не обеспечивают достаточного уровня приватности, а иногда отсутствуют. Душевые комнаты не оборудованы кабинками. Таким образом, право на приватность и достойное отношение к заключенным в учреждении не обеспечено", - говорится в сообщении.

Фото: ombudsman.gov.ua

Также сообщается, что осужденным не всегда предоставляют лекарства согласно медицинским показаниям.

"В ходе осмотра в помещении медицинской части выявлен больной с травматической ампутацией правой верхней конечности. Травма получена им на производстве 9 апреля этого года. В настоящее время с раны до сих пор не сняты швы", - сказано в докладе.

Также сообщается, что на информационных стендах отсутствует информация о правозащитных организациях, контакты Секретариата Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины и его территориальных подразделений.

"Осужденные вообще не имеют информации о наличии возможности обжаловать действия администрации учреждения или условия содержания обращением к Уполномоченному по правам человека", – говорится в сообщении.

По итогу визита в офисе омбудсмена готовят акт реагирования.

Напомним, 27 мая в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе произошли беспорядки, сопровождавшиеся пожаром. Пострадали 13 работников исправительного учреждения, трое из них были госпитализированы.

Органы прокуратуры в Одесской области зарегистрировали два уголовных производства после бунта в исправительной колонии №51. Одно касается дезорганизации работы колонии, а второе - обращений и жалоб осужденных.

Минюст решил законсервировать Южную исправительную колонию №51 в Одессе. 2 июня из нее вывезли 58 осужденных.