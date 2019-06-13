В Житомирской области мужчина стрелял во дворе из ружья и ранил соседского ребенка

Подростка госпитализировали с ранением спины.

В Житомирской области мужчина стрелял во дворе из ружья и ранил соседского ребенка

В селе Пятка Житомирской области местный житель стрелял из ружья во дворе своего дома и ранил 12-летнего подростка, который находился в соседнем дворе.

Об этом сообщается на сайте полиции.

"Предварительно, местный житель, выстрелив из мелкокалиберного оружия в своем дворе, попал в 12-летнего парня в соседнем дворе. Подростка госпитализировали с ранением спины", - говорится в сообщении.

На место происшествия для выяснения обстоятельств выехала следственно-оперативная группа местного отдела полиции.

Предварительно установлено, что 50-летний мужчина, работник лесного хозяйства, на территории своего домовладения стрелял из мелкокалиберной винтовки. Как оказалось, он случайно попал в соседского подростка, который находился в своем дворе.

Сейчас полицейские проводят первоочередные следственные мероприятия. События зарегистрированы в Госреестре. О произошедшем проинформировано Государственное бюро расследований. Все материалы готовы для передачи по подследственности.

"К сожалению, трагическое событие с ранением ребенка, произошедшее в соседней области, очевидно, не стало уроком для взрослых. Оружие, какым бы оно ни было, - не игрушка. И в этом еще раз убеждаемся", - прокомментировал случившееся начальник полиции Житомирской области Вячеслав Печененко в фейсбуке.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий пятилетний мальчик, игравший у собственного дома, получил огнестрельное ранение в голову. Окровавленного ребенка нашли родные и доставили в больницу.

Прокуратура заявляет, что полицейские во время отдыха употребляли спиртные напитки, а затем начали стрелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, которые были расположены в месте, где могли находиться люди. В ходе стрельбы полицейские попали в 5-летнего Кирилла, который в это время находился на детской площадке возле дома. В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения. Через три для Кирилл скончался в реанимации.

4 июня, Голосеевский суд Киева арестовал двух подозреваемых в убийстве мальчика - патрульного Ивана Приходько и полицейского Владимира Петровца. Фигуранта дела, патрульного полицейского Ивана Приходько арестовали на два месяца. Второго полицейского - Владимира Петровца также арестовали на 60 суток.


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