В Одессе умер еще один пострадавший при пожаре в центре психического здоровья
В городе и области объявлен траур.
В Одесской больнице скончался еще один человек из пострадавших в результате пожара в Одесском областном медицинском центре психического здоровья. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
В больнице остаются четверо пострадавших при пожаре, о состоянии их здоровья не сообщается.
В Одессе и области сегодня объявлен траур по погибшим при пожаре, в регионе отменены все развлекательные мероприятия, концерты и соревнования.
Напомним, вечером 10 июня при пожаре в больнцие погибли 6 человек. Предварительная причина пожара в одесской психбольнице - занесение огня извне, полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство".
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Общество
13.06.2019 20:21