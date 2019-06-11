В Днепре задержали женщину, которая продавала боевые гранаты в подземном переходе

Женщине грозит до 7 лет лишения свободы.

В Днепре полицейские задержали женщину, которая продавала гранаты в подземном переходе, а дома у нее обнаружили 2 гранатомета. Об этом сообщает Национальная полиция Днепропетровской области.

Отмечается, что оперативники Днепровского отдела полиции задокументировали факт продажи гранат в подземном переходе в Новокодацком районе города.

Фото: dp.npu.gov.ua

"Во время оперативных мероприятий они изъяли у женщины 2 гранаты Ф-1 с запалами. В дальнейшем по месту жительства фигурантки был проведен санкционированный обыск, во время которого правоохранители обнаружили 2 гранатомета РПГ-26. Все изъятое направлено на экспертизу", - отмечается в сообщении.

Фото: dp.npu.gov.ua

Полицейскими было установлено, что 52-летняя женщина уже была ранее судима за сбыт наркотиков, кражу и незаконное хранение оружия. На данный момент решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Согласно ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), женщине грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в феврале 2019 года полицейские задержали нетрезвого мужчину, который предлагал продавщице круглосуточного магазина в Киеве приобрести у него боевые гранаты.

Правонарушителем оказался местный житель, 1960 года рождения, который ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов. По его словам, гранаты он якобы нашел на улице.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Винницкой области в реку упал автомобиль с химикатами, в Белой Церкви перекрывают водоснабжениеВ Винницкой области в реку упал автомобиль с химикатами, в Белой Церкви перекрывают водоснабжение
Суд приговорил полицейского на три года тюрьмы за нападение на 12-летнюю девочку в КиевеСуд приговорил полицейского на три года тюрьмы за нападение на 12-летнюю девочку в Киеве
На Эвересте активисты за полтора месяца собрали 11 тонн мусораНа Эвересте активисты за полтора месяца собрали 11 тонн мусора
Химикаты, попавшие в реку Рось, были украдены из сельхозпредприятий, - полицияХимикаты, попавшие в реку Рось, были украдены из сельхозпредприятий, - полиция
Полицейские, ранившие 5-летнего мальчика, праздновали выпускной своих детейПолицейские, ранившие 5-летнего мальчика, праздновали выпускной своих детей
Блок рекламы


Похожие новости
В зоне отчуждения около ЧАЭС задержали трех сталкеровВ зоне отчуждения около ЧАЭС задержали трех сталкеров
От взрыва гранаты в Троицком погиб мужчина и ранена женщинаОт взрыва гранаты в Троицком погиб мужчина и ранена женщина
В Хмельницком задержали криминального авторитета из МолдовыВ Хмельницком задержали криминального авторитета из Молдовы
В Днепре задержали лидера "Белого братства" Яна Яцишина
Заместителя мэра Василькова Киевской области задержали за взяткуЗаместителя мэра Василькова Киевской области задержали за взятку
От взрыва гранаты в Харькове погибли двое мужчинОт взрыва гранаты в Харькове погибли двое мужчин
Известного спортсмена, осужденного за убийство байкера, задержали в кинотеатре после побега из психбольницыИзвестного спортсмена, осужденного за убийство байкера, задержали в кинотеатре после побега из психбольницы
В Днепре неизвестные взорвали банкомат "Приватбанка"В Днепре неизвестные взорвали банкомат "Приватбанка"
В "Жулянах" задержали россиянина, который устроил дебош на границе
В Марганце в результате взрыва гранаты погиб человек, еще трое раненыВ Марганце в результате взрыва гранаты погиб человек, еще трое ранены
Последние новости
Подгружаем последние новости