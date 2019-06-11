В Днепре задержали женщину, которая продавала боевые гранаты в подземном переходе

В Днепре полицейские задержали женщину, которая продавала гранаты в подземном переходе, а дома у нее обнаружили 2 гранатомета. Об этом сообщает Национальная полиция Днепропетровской области.

Отмечается, что оперативники Днепровского отдела полиции задокументировали факт продажи гранат в подземном переходе в Новокодацком районе города.

Фото: dp.npu.gov.ua

"Во время оперативных мероприятий они изъяли у женщины 2 гранаты Ф-1 с запалами. В дальнейшем по месту жительства фигурантки был проведен санкционированный обыск, во время которого правоохранители обнаружили 2 гранатомета РПГ-26. Все изъятое направлено на экспертизу", - отмечается в сообщении.

Фото: dp.npu.gov.ua

Полицейскими было установлено, что 52-летняя женщина уже была ранее судима за сбыт наркотиков, кражу и незаконное хранение оружия. На данный момент решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Согласно ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), женщине грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в феврале 2019 года полицейские задержали нетрезвого мужчину, который предлагал продавщице круглосуточного магазина в Киеве приобрести у него боевые гранаты.

Правонарушителем оказался местный житель, 1960 года рождения, который ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов. По его словам, гранаты он якобы нашел на улице.