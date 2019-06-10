В Италии из-за взрыва газа пострадал мэр города
Всего пострадали 9 человек, среди которых - трое детей.
В Италии, в городке Рокка ди Папа вблизи Рима 10 июня в здании, в котором размещалась ратуша и школа, взорвался газ.
Как сообщает ANSA, пострадали 9 человек, среди которых мэр города Эмануэле Крестини и трое детей.
Один ребенок был доставлен в больницу с серьезными травмами. У мэра - обширные ожоги лица и рук. Пятилетняя девочка получила травму головы.
Взрыв, который, как полагают, был вызван утечкой газа после того, как рабочие случайно перерезали газопровод, привел к обрушению части фасада трехэтажного здания.
Сообщается, что жители домов недалеко от места происшествия, расположенного рядом с местной ратушей, были эвакуированы, а район закрыт.
Ранее в июне под Киевом при взрыве баллона с газом пострадал 3-летний ребенок.
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10.06.2019 21:33