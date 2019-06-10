На почтовом отделении в Хмельницкой области произошла утечка инсектицида
В результате инцидента никто не пострадал.
На одном из почтовых отделений города Староконстантинов Хмельницкой области произошла утечка инсектицида, находившегося в одной из посылок.
По данным пресс-центра ГУ ГосЧС в области, сообщение об утечке неизвестного химического вещества поступило в Службу спасения "101" в 11:47 10 июня.
К месту происшествия было направлено 2 единицы техники и 8 человек личного состава ГосЧС, которые "в кратчайшие сроки с помощью спецсредств ликвидировали последствия разлива опасного вещества".
Как выяснилось впоследствии, опасным веществом оказался "Норил", который применяется для защиты сельскохозяйственных культур от вредителей. Раствор находился в одной из посылок. Из-за механического повреждения пластиковая тара разгерметизировалась и ее содержание попал в окружающую среду.
В результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, в воскресенье в Винницкой области в результате ДТП микроавтобуса, перевозившего химикаты, около 800 литров гербицидов и стимуляторов роста растений попали в пруд и в реку Рось. Из-за выбросов химикатов на территории Погребищенского района погибла вся рыба и обитатели водоемов.
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10.06.2019 21:31