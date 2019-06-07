Спасатели нашли тела погибших в результате крушения катера в Будапеште

Таким образом, количество погибших возросло до 19 человек, пропавшими считаются еще 9 туристов.

Спасатели нашли тела погибших в результате крушения катера в Будапеште
Фото: hosted.ap.org

Количество погибших человек из-за крушения прогулочного катера в Будапеште 29 мая возросло до 19 человек. Спасатели нашли тела людей, которые считались пропавшими после несчастного случая. Об этом сообщает Associated Press.

Венгерская полиция сообщила, что в Будапеште было найдено тело женщины из Южной Кореи, в то время как тело одного из двух венгерских членов экипажа обнаружили в городе Эрд, в 21 километре ниже по течению от места крушения.

Ранее полиция также нашла тела двух южнокорейских мужчин.Один был найден примерно в 3.2 километрах от моста Маргит, где случилось столкновение катеров, останки другого тела - в 5,6 километрах вниз по течению.

До сих пор без вести считаются пропавшими 9 человек: один член экипажа и восемь южнокорейцев. В результате крушения, выжило только семь туристов.

Пресс-секретарь спасательной команды Нандор Ясенски, отметил, что дайверы устанавливают подвески и точки подъема на затонувшем судне, подготовка к подъему будет завершена к пятнице. Кран сможет понять катер только при падении уровня воды на Дунае.

Напомним, прогулочный катер "Русалка" с южнокорейскими туристами затонул в результате столкновения с теплоходом Viking Sygin возле моста Маргит напротив здания парламента Венгрии.

Капитаном Viking Sygin оказался 64-летни украинец Юрий С. из Одессы. Ему выдвинули подозрение и арестовали на месяц.

Уголовное расследование проводится по обвинению в халатности во время движения на воде, которое привело к массовым жертвам.

Адвокат задержанного капитана считает, что арест и допрос 64-летнего украинца, у которого за плечами 44-летний стаж плавания на различных судах речного флота, проведены преждевременно, поскольку еще не готова экспертиза специалистов. Он также заявил, что "Викинг" не нарушал никаких правил судоходства.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Википедии развенчали миф о "чернобыльских водолазах"В Википедии развенчали миф о "чернобыльских водолазах"
Полицейским, ранившим ребенка в Переяславе-Хмельницком, смягчили подозрение, - СМИПолицейским, ранившим ребенка в Переяславе-Хмельницком, смягчили подозрение, - СМИ
В Переяславе-Хмельницком 5-летнему мальчику выстрелили в голову, он в реанимацииВ Переяславе-Хмельницком 5-летнему мальчику выстрелили в голову, он в реанимации
5-летнего мальчика насмерть завалило пеноблоками в Ровенской области5-летнего мальчика насмерть завалило пеноблоками в Ровенской области
Во Львовской области мужчина выпал с воздушного шара и погибВо Львовской области мужчина выпал с воздушного шара и погиб
Блок рекламы


Похожие новости
Спасатели ГосЧС помогли сельским школьникам попасть на внешнее оцениваниеСпасатели ГосЧС помогли сельским школьникам попасть на внешнее оценивание
Пилоты ВВС Индии обнаружили тела 5 человек в районе, где пропали восемь альпинистовПилоты ВВС Индии обнаружили тела 5 человек в районе, где пропали восемь альпинистов
Киевские правоохранители нашли оружие в квартире, из которой выпал ребенокКиевские правоохранители нашли оружие в квартире, из которой выпал ребенок
В Коломые нашли мертвыми известного адвоката и его жену (обновлено)В Коломые нашли мертвыми известного адвоката и его жену (обновлено)
Спасатели предупреждают о новых подтоплениях и селевых потоках в западных областяхСпасатели предупреждают о новых подтоплениях и селевых потоках в западных областях
В Киеве в результате взрыва в многоэтажном доме погиб пенсионерВ Киеве в результате взрыва в многоэтажном доме погиб пенсионер
В Марганце в результате взрыва гранаты погиб человек, еще трое раненыВ Марганце в результате взрыва гранаты погиб человек, еще трое ранены
В Киеве на Оболони нашли противотанковую мину времен Второй мировойВ Киеве на Оболони нашли противотанковую мину времен Второй мировой
Мужчину, который в столичном супермаркете убил человека, нашли через 20 днейМужчину, который в столичном супермаркете убил человека, нашли через 20 дней
В Днепропетровской области спасатели достали подростка из заброшенного карьераВ Днепропетровской области спасатели достали подростка из заброшенного карьера
Последние новости
Подгружаем последние новости