Умер писатель Юрий Мушкетик

Ему было 90 лет.

Умер писатель Юрий Мушкетик
Фото: Qypchak / wikipedia.org

5 июня в возрасте 90 лет умер классик украинской литературы, лауреат Шевченковской премии за роман "Позиция" Юрий Мушкетик.

Об этом сообщил глава Национального союза писателей Михаил Сидоржевский.

"Тяжелая новость. Сегодня утром умер Юрий Мушкетик, один из классиков современной украинской литературы. Об этом мне только сообщила его дочь Леся. Светлая память и Царство Небесное, уважаемый Юрий Михайлович", - написал он в фейсбуке.

Юрий Мушкетик родился 21 марта 1929 в Черниговской области. Его перу принадлежит ряд исторических романов, повестей и пьес. В частности, написал такие романы, как "Яса", "Рубеж", "Капля крови", "Желтый цвет одуванчика". Возглавлял Национальный союз писателей Украины с 1991 по 2001 год. В 2009 году Мушкетику было присвоено звание Героя Украины.


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