В Хмельницком задержали криминального авторитета из Молдовы

В Украине мужчину уже обвиняли в краже и хранении наркотиков.

В Хмельницком задержали криминального авторитета из Молдовы
Фото: npu.gov.ua

В Хмельницком правоохранители задержали 38-летнего криминального авторитета из Молдовы, который незаконно пересек государственную границу, об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции.

Мужчина несколько лет назад поселился в Хмельницком, где совершил ряд преступлений, в частности, по ч. 3 статьи 185 (кража), ч. 1 статьи 309 (незаконное хранение наркотических средств) УК Украины.

В апреле этого года гражданина Молдовы выдворили за пределы Украины и запретили въезд до 2022 года. Однако он нелегально пересек украинскую границу вне пунктов пропуска и вернулся на территорию Хмельницкой области, где намеревался продолжать свою преступную деятельность.

Во время отбывания наказания, он получил уголовный статус «смотрящего» и контролировал поставки запрещенных веществ в тюрьмы. Мужчина, зная о решении суда о его выдворении из Украины, скрывался от полиции и представителей Государственной миграционной службы.

Мужчине уже объявили о подозрении по ч. 1 ст.332-2 (незаконное пересечение государственной границы) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Сейчас мужчина проверяют на причастность к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений.

Напомним, 29 мая пограничники обнаружили в прицепе грузовика двух нелегалов, которые ехали во Францию, но случайно попали в Украину. В пункт пропуска «Дьяково» прибыл грузовой автомобиль иностранной регистрации, за рулем которого находился гражданин Сербии.

Во время проверки, пограничники заметили поврежденный тент прицепа и решили проверить его более детально. При проверке они обнаружили, что между грузом скрывается двое неизвестных мужчины азиатской внешности.


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