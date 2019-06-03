В Белгороде-Днестровском мужчина упал с аттракциона и разбился

Во время движения аттракциона оборвался механизм фиксации и страховки.

В Белгород-Днестровском Одесской области 2 июня во время движения аттракциона, расположенного неподалеку от крепости, оборвался механизм фиксации и страховки посетителя.

41-летний мужчина, который находился в кресле, упал на землю, получив при этом удар деталями оборудования. От телесных повреждений в виде открытой травмы головы он скончался на месте.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Владельцу аттракциона сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса.

В полиции заявляют, что владелец аттракциона, 41-летний житель Черновцов, установил его без разрешительных документов, не согласовав с органом местного самоуправления, не пройдя обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда и не обеспечив безопасность посетителей.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Досудебное расследование продолжается.