В Запорожье 3-летний мальчик два дня провел в квартире с мертвыми родителями
Женщина была убита, мужчина - повешен.
В Запорожье в пятницу, 31 мая, правоохранители нашли мальчика, который два дня провел в квартире с мертвыми родителями. Об этом замглавы национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, в собственной квартире нашли убитой 26-летнюю женщину, ее сожитель - мужчина 1983 года рождения, был повешен на двери.
"Но страшное другое - в квартире был найден живым мальчик, 2016 г. р., который двое суток находился в помещении с мертвыми родителями. О чем мог думать взрослый человек, который убил мать ребенка, а затем покончил сам с собой и оставил своего ребенка одного среди мертвых", - написал замглавы Нацполиции.
Напомним, ранее жительницу Запорожья приговорили к 9 годам за продажу своего сына за 5 тысяч долларов.
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