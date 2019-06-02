В Запорожье 3-летний мальчик два дня провел в квартире с мертвыми родителями

Женщина была убита, мужчина - повешен.

В Запорожье 3-летний мальчик два дня провел в квартире с мертвыми родителями
Фото: Макс Требухов

В Запорожье в пятницу, 31 мая, правоохранители нашли мальчика, который два дня провел в квартире с мертвыми родителями. Об этом замглавы национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, в собственной квартире нашли убитой 26-летнюю женщину, ее сожитель - мужчина 1983 года рождения, был повешен на двери.

"Но страшное другое - в квартире был найден живым мальчик, 2016 г. р., который двое суток находился в помещении с мертвыми родителями. О чем мог думать взрослый человек, который убил мать ребенка, а затем покончил сам с собой и оставил своего ребенка одного среди мертвых", - написал замглавы Нацполиции.

Напомним, ранее жительницу Запорожья приговорили к 9 годам за продажу своего сына за 5 тысяч долларов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Коломые убили известного адвоката и его жену, - СМИВ Коломые убили известного адвоката и его жену, - СМИ
Родителям, убившим 5-летнюю дочь в Житомирской области, грозит пожизненное заключениеРодителям, убившим 5-летнюю дочь в Житомирской области, грозит пожизненное заключение
В Википедии развенчали миф о "чернобыльских водолазах"В Википедии развенчали миф о "чернобыльских водолазах"
Пограничники обнаружили двух мигрантов, которые вместо Франции случайно приехали в УкраинуПограничники обнаружили двух мигрантов, которые вместо Франции случайно приехали в Украину
5-летнего мальчика насмерть завалило пеноблоками в Ровенской области5-летнего мальчика насмерть завалило пеноблоками в Ровенской области
Блок рекламы


Похожие новости
Задержаны полицейские, ранившие мальчика в Переяславе-ХмельницкомЗадержаны полицейские, ранившие мальчика в Переяславе-Хмельницком
В Переяславе-Хмельницком 5-летнему мальчику выстрелили в голову, он в реанимацииВ Переяславе-Хмельницком 5-летнему мальчику выстрелили в голову, он в реанимации
5-летнего мальчика насмерть завалило пеноблоками в Ровенской области5-летнего мальчика насмерть завалило пеноблоками в Ровенской области
Киевские правоохранители нашли оружие в квартире, из которой выпал ребенокКиевские правоохранители нашли оружие в квартире, из которой выпал ребенок
В Коломые нашли мертвыми известного адвоката и его жену (обновлено)В Коломые нашли мертвыми известного адвоката и его жену (обновлено)
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в подрыве банкомата в Запорожье
В Одесской области шестилетний мальчик утонул в бассейнеВ Одесской области шестилетний мальчик утонул в бассейне
В квартире на Березняках в Киеве обнаружили мертвых супругов и истощенную 2-летнюю девочкуВ квартире на Березняках в Киеве обнаружили мертвых супругов и истощенную 2-летнюю девочку
Броварской суд провел подготовительное заседание по делу перестрелке в КняжичахБроварской суд провел подготовительное заседание по делу перестрелке в Княжичах
В Николаевской области на свалке девятилетнего мальчика насмерть завалило мусоромВ Николаевской области на свалке девятилетнего мальчика насмерть завалило мусором
Последние новости
Подгружаем последние новости