Папа Франциск в Румынии призвал католиков и православных к единству

Глава Ватикана прочел молитву в кафедральном храме Румынской православной церкви.

Папа Франциск в Румынии призвал католиков и православных к единству
Фото: Vatican Media

Папа римский Франциск во время визита в Румынию призвал католиков и православных к единству.

Как сообщает "Радио Ватикана", 1 июня глава Католической церкви отправился в монастырь Шумулеу-Чук в центре страны, где возглавил мессу. В богослужении приняли участие 100 тысяч паломников, включая поместных иерархов, а также румынского премьер-министра Виорику Дэнчилэ и президента Венгрии Яноша Адера.

Франциск обратился к православному и католическому населению страны с призывом к единству. "Сложные, печальные события прошлого не забыть и не отвергнуть, но они также не могут служить препятствием или аргументом против желанного братского сосуществования", - сказал он.

Около 7% населения Румынии - католики, большинство из них - этнические венгры, отмечает RFI. Более 86% населения страны считают себя православными и причисляют себя к автокефальной Румынской православной церкви.

В первый день своего визита глава Римско-католической церкви также встретился Бухаресте с членами Постоянного синода Румынской православной церкви во главе с патриархом Даниилом. Как сообщает русская служба "Радио Ватикана", папа и патриарх возглавили в новом кафедральном соборе Румынской православной церкви молебен, во время которого сначала католики, а затем православные прочли молитву "Отче наш". Затем папа Франциск призвал христиан разных конфессий помогать друг другу. Он сказал, что православные и католики связаны "кровным братством".

Как сообщает русская служба "Радио Румынии", это второй визит главы Ватикана в Румынию. Первый состоялся 20 лет назад, в 1999 году. Тогда глава Римско-католической церкви (тогда это был Иоанн Павел II) впервые в истории посетил православную страну.


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