Жители Киева стали реже жениться и чаще разводиться

В 2018 году зафиксировано максимальное за последние несколько лет число разводов.

Жители Киева стали реже жениться и чаще разводиться
Фото: www.depo.ua

Жители Киева стали чаще разводиться и реже заключать браки. Так, в 2018 году зафиксировано максимальное за последние несколько лет число разводов, а именно - 4473. В то же время, количество зарегистрированных отношений - 26 401.

Об этом написал в Фейсбуке депутат Киевского горсовета Александр Пабат.

"Справедливости ради отмечу, что средний уровень желающих расписаться или развестись много лет держится на плюс/минус одном уровне 25-30 тыс.и 4 тыс. соответственно. Т.е на семь заключенных браков приходится один развод", - отметил депутат.

Согласно данным главного управление юстиции в Киеве, за 1 квартал 2019 года в столице было зарегистрировано 4218 браков и 1091 развод.

Фото: facebook.com/olexandr.pabat
Фото: facebook.com/olexandr.pabat

"То, что киевляне стали чаще расходиться и реже официально регистрировать отношения заметили и фискалы. Намекают, что вне уз брака удобнее/красивее декларировать и доходы, и расходы", - отметил Пабат

"Статус-кво любого из аспектов жизни, выраженное в цифрах, куда красноречивее самого высокохудожественно изложенного экспертного мнения, основанного на оценочном суждении", - добавил депутат.

Фото: facebook.com/olexandr.pabat
Фото: facebook.com/olexandr.pabat

Напомним, ранее Минюст предложил украинцам провести юбилейную церемонию бракосочетания. В ведомстве считают, что юбилейные церемонии будут способствовать укреплению института семьи и укреплению семейных отношений. Услугу могут заказывать как семейные пары, так и их родные или друзья.

В 2016 году Минюст запустил проект "Брак за сутки". По данным министерства, пары, которые воспользовались этой услугой, разводятся реже.


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