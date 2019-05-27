На новом мосту в Киеве два стекла покрылись трещинами (обновлено)

На новом пешеходном мосту в Киеве между Крещатым парком и Владимирской горкой два стеклянных окна в поверхности на следующий день после открытия покрылись трещинами.

Фотографии поврежденных панелей появились в паблике dtp.kiev.ua.

На них видно, что по крайней мере одно стекло было повреждено в результате удара.

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Фото: #facebook#.com/dtp.kiev.ua

Обновление. Полиция эвакуировала посетителей с пешеходно-велосипедного моста между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов из-за трещины в стеклянном полу.

Об этом сообщают Українські Новини.

По словам корреспондента, полиция перекрыла движение по мосту. Правоохранители исключили, что мост будет открыт до конца суток.

Обновление 19:04. Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на сообщение о повреждении фрагментов стеклянного пола на велосипедно-пешеходном мосту, который соединяет Владимирскую горку и Арку дружбы народов.

"Друзья! Открыли пешеходный мост. Вчера и сегодня там были тысячи людей. Все было красиво и хорошо. Сегодня, несколько часов назад, вдруг треснуло стекло на двух фрагментах стеклянного пола. Просто так, учитывая его толщину и характеристики, случиться этого не могло. Основная версия, которая рассматривается - акт вандализма", - написал Кличко у себя на странице в Facebook.

Также мэр отметил, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла (моста).

"Рассматривается версия того, что стреляли", - добавил он.

"Сказать, что я смущенно-злой - это ничего не сказать! Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения. Но такие диверсии - это криминал. И будут иметь жесткий ответ! Обратился в правоохранительные органы срочно выяснить причины и дать правовую оценку случившемуся", - подчеркнул Виталий Кличко

Напомним, стеклянная поверхность обзорных площадок нового моста занимает 70 квадратных метров.

Мэр Киева Виталий Кличко во время открытия рассказал, что один квадратный метр стеклянного пола способен выдержать нагрузку в 1150 килограммов.

Чтобы доказать прочность стекла, Кличко попрыгал на нем вместе с братом Владимиром.