Дело подозреваемых в убийстве Гандзюк передают в суд Днепропетровской области

Сторона обвинения обратилась в Верховный суд с ходатайством и тот его удовлетворил.

Дело подозреваемых в убийстве Гандзюк передают в суд Днепропетровской области
Фото: Макс Левин

Дело подозреваемых в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк передают в Покровский районный суд Днепропетровской области.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на адвоката главы Херсонского облсовета Владислава Мангера Дмитрия Ильченко.

По его словам, информация об этом была обнародована на заседании в Херсонском горсуде. Сторона обвинения сообщила, что обратилась в Верховный суд с ходатайством о передаче дела по подсудности и тот его удовлетворил.

"Основанием для этого стало то, что трое из пятерых обвиняемых якобы проживают на территории Покровского района Днепропетровской области. Как человек, участвовавший во всех предыдущих заседаниях, хочу отметить, что ранее данные лица называли совсем другие адреса проживания. Лишь один из них сообщал, что зарегистрирован в Днепропетровской области. Что изменилось за это время, нам неизвестно. Почему произошел перенос в такой далекий район, куда далеко ехать и адвокатам, и журналистам, я не знаю", - рассказал Ильченко.

Он также отметил, что дело было передано в суд вместе с соглашением о признании виновности всех пятерых обвиняемых. Обычно в таких случаях, по его словам, проводится только одно судебное заседание с утверждением решения.

Адвокат также отметил, что решение Верховного суда еще не передано в исполнение в херсонского суда.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Следствие подозревает в совершении нападения пятерых бывших участников АТО. Это - Вячеслав Вышневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

В организации преступления обвиняется Торбин, информация о заказчиках засекречена.

Ранее сообщалось, что Херсонский городской суд начнет рассматривать дело Гандзюк 27 мая в 11:00.


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