В Энергодаре после избиения умер ветеран АТО

Евгений Бабанский три дня находился в реанимации, нападавшего задержали.

В Энергодаре Запорожской области 18 мая от полученных после жестокого избиения травм скончался в больнице ветеран АТО Евгений Бабанский.

Евгений Бабанский
Евгений Бабанский

 

По информации полиции, мужчину избили поздно вечером 15 мая.

"15 мая в 23:26 в Энергодарский отдела полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение из медицинского учреждения города. Туда с многочисленными телесными повреждениями был госпитализирован местный житель 1970 года рождения ", - говорится в сообщении на сайте областной полиции.

18 мая мужчина скончался в реанимации.

Правоохранители задержали нападавшего.

Подозреваемый в нападении на Евгения Бабанского
Фото: zp.npu.gov.ua
Подозреваемый в нападении на Евгения Бабанского

 

"Установлено, что между потерпевшим и неизвестным произошла ссора. В результате которой, злоумышленник нанес телесные повреждения мужчине и скрылся с места происшествия ", - рассказали в полиции.

Правозащитница Ольга Решетилова сообщила, что Евгений Бабинский был ветераном АТО и соучредителем организации Защитники Украины, а также соратником политзаключенного Кремля Евгения Панова.

"Плюс одна смерть активиста при непонятных обстоятельствах, которую сразу пытаются представить как бытовое убийство. Плюс одно требование эффективного расследования", - написала Решетилова.


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