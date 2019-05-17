В Старобельске мужчина подорвал себя гранатой в банке

В результате взрыва он погиб, травмы получили пятеро гражданских и сотрудник полиции.

В Старобельске Луганской области мужчина подорвал гранату в банке. В результате взрыва он погиб на месте, еще шесть человек получили ранения, сообщает пресс-служба областной полиции.

"Сегодня, в 16:30 в помещении филиала одного из банков, который расположен по улице Шевченко г. Старобельск, мужчина 1972 г.р. подорвал гранату. В результате взрыва мужчина погиб на месте. Телесные повреждения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц, из которых два - работники банка, и 3 - местные жители, которые находились в это время в помещении банка", - говорится в сообщении.

Также ранен сотрудник следственно-оперативной группы Старобельского отдела полиции.

Все пострадавшие находятся в больнице. По предварительной информации врачей, их жизни ничего не угрожает.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативных групп ГУНП и Старобельского отдела полиции и специалисты взрывотехники.

Напомним, 7 мая в городе Марганец Днепропетровской области возле здания магазина взорвалась граната, в результате один человек погиб, еще пятеро ранены.

Также, по уточненным данным, в результате взрыва травмы получили пять человек, среди которых сотрудник группы реагирования патрульной полиции 1990 года рождения и две женщины 63-ти и 65-ти лет.


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