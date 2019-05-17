В селе под Киевом похитили человека ради $30 тыс. выкупа

В похищении участвовали двое уроженцев Таджикистана и киевлянин.

В селе под Киевом похитили человека ради $30 тыс. выкупа
Фото: kievskaya.com.ua

В селе Чубинское Бориспольского района три человека ( 37-летний и 41-летний уроженцы Таджикистана и 33-летний киевлянин) с применением оружия похитили мужчину ради выкупа.

Об этом сообщается на сайте полиции.

"Похитители отвезли потерпевшего в лес и стреляли в него из травматического оружия. Они позвонили его жене и потребовали за освобождение мужа 30 тыс. долларов США и автомобиль. После получения денег и автомобиля «Мерседес С200» злоумышленники отпустили мужчину", - говорится в сообщении.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции и следователи установили похитителей и задержали двоих. Во время задержания у них обнаружили ключи от угнанного автомобиля и другие личные вещи потерпевшего. Двоим избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, третий злоумышленник разыскивается.

Открыты уголовные производства по ч.2 статьи 187 УК (разбой), ч.3 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч.2 статьи 189 (вымогательство). После объявления приговора суда в отношении иностранцев будет рассматриваться вопрос их выдворения из Украины и запрете въезда.

Задержанные также проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Киева и Киевской области.

Напомним, ранее в Киеве устроили похищение человека ради социального эксперимента.


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