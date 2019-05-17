Полиция Винницкой области задержала 29-летнего мужчину, застрелившего двух фермеров

Фото: vn.npu.gov.ua

Полиция Винницы задержала мужчину, подозреваемого в убийстве фермеров в Барском районе, которое произошло 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

Преступление произошло около 5:00 утра 9 мая. Местных фермеров - супружескую пару - нашли мертвыми возле их дома, с огнестрельными ранениями головы. Камеры наблюдения во дворе домохозяйства погибших зафиксировали мужчину, который из двух ружей расстрелял супругов.

Позже в поле, в двух километрах от дома погибших, полицейские нашли сейф со следами взлома, в котором несколько сотен долларов.

На основании собранной информации и оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. В дальнейшем в лесопосадке полицейские изъяли два охотничьих ружья - гладкоствольное и нарезное, из которых были осуществлены смертельные выстрелы. Во время обысков по месту жительства подозреваемого и его родственников изъяты вещественные доказательства, свидетельствующие о его причастности к совершению двойного убийства.

По предварительной информации, злоумышленник присвоил более миллиона гривен из дома фермеров.

29-летний задержанный - житель города Бар, работал охранником пруда и подрабатывал грузовыми перевозками. В частности, его нанимали для транспортировки яблок заготовители сельхозпродукции. Через них он и узнал об успешном фермерском хозяйстве и решил убить хозяев и присвоить их средства.

Сегодня мужчине объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.187 УК Украины (разбой) и п.1,6 ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство двух лиц из корыстных побуждений). Следствием направлено в суд ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.

Задержанному грозит пожизненное заключение.

Фото: vn.npu.gov.ua