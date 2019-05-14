На смотровых площадках нового пешеходного моста в Киеве установили стеклянный пол

Новый мост между Крещатым парком и Владимирской горкой почти готов.

Рабочие завершают укладку стеклянного пола на одном из участков пешеходно-велосипедного моста, который возводят на Владимирской горке в центре Киева.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации в Фейсбуке.

"Пешеходно-велосипедный мост почти готов. Вы знали, что смотровые площадки оборудованы стеклянным полом?", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/kievcity.gov.ua

Прозрачное покрытие устанавливают только на отдельных участках смотровых площадок.

Напомним, мост между Крещатым парком и Владимирской горкой планируют открыть ко Дню Киева.

Ранее в КГГА показали проект моста и отметили, что он будет включать в себя две смотровые площадки и может стать "визитной карточкой" Киева. Согласно проекту, пешеходный мост соединит две туристические зоны - Владимирскую горку и Арку дружбы народов. Длина моста - 210 метров.


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