На смотровых площадках нового пешеходного моста в Киеве установили стеклянный пол

Новый мост между Крещатым парком и Владимирской горкой почти готов.

Рабочие завершают укладку стеклянного пола на одном из участков пешеходно-велосипедного моста, который возводят на Владимирской горке в центре Киева .

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации в Фейсбуке.

"Пешеходно-велосипедный мост почти готов. Вы знали, что смотровые площадки оборудованы стеклянным полом?", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/kievcity.gov.ua

Прозрачное покрытие устанавливают только на отдельных участках смотровых площадок.

Напомним, мост между Крещатым парком и Владимирской горкой планируют открыть ко Дню Киева .