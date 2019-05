Умерла звезда "золотого века" Голливуда Дорис Дей

Голливудская актриса, певица и активистка по защите животных Дорис Дэй умерла в возрасте 97 лет. Она была одной из главных звезд "золотого века" Голливуда, передает ВВС.

Причиной ее смерти стала пневмония, говорится в заявлении Фонда защиты животных Дорис Дэй.

Дорис Дэй родилась 3 апреля 1922 года в Цинциннати, штат Огайо. Свою музыкальную карьеру она начала в 15 лет. Изначально Дэй хотела стать танцовщицей, но ей пришлось отказаться от этой мечты, после того как она сломала ногу в автомобильной аварии.

Ее главным хитом стала песня Que Sera Sera, которую впоследствии перепели многие исполнители по всему миру. Также Дэй известна такими песнями, как Perhaps, Perhaps, Perhaps, Sentimental Journey и другими.

Ее последний альбом My Heart, вышедший в 2011 году, занял первое место в британском чарте.

Дорис Дэй снялась более чем в 30 фильмах. Она прославилась на весь мир благодаря таким фильмам, как "Человек, который слишком много знал" Альфреда Хичкока (1956) и "Этот мех норки" Делберта Манна (1962).

Фильм "Вернись, моя любовь", в котором Дэй сыграла вместе с актером Роком Хадсоном, стал одним из самых кассовых фильмов 1950-1960-х годов.

Дэй никогда не получала "Оскар" и была номинирована на него только один раз в 1960 году: за лучшую женскую роль в фильме "Телефон пополам".

С 1970-х годов Дэй сосредочила свои силы на защите животных.

В 2004 году она была удостоена "Президентской медали свободы", а в 2008 году - музыкальной премии "Грэмми".