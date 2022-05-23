Наши бывшие коллеги: Потап пригрозил звездам-рашистам встречей за кулисами

Недавно украинский журналист Дмитрий Гордон опубликовал пост, в котором жестко высказался о звездах-рашистах. Он также показал их фото: в кадре позировали Олег Газманов, Лариса Долина, Григорий Лепс, Николай Басков, Надежда Бабкина и Александр Маршал. Об этих "героях" не стал молчать и украинский исполнитель Потап (настоящее имя – Алексей Потапенко). Музыкант пригрозил им личной расправой за поддержку преступного режима кремлевской власти.

Так, на странице в Instagram Потап выложил пост Гордона и в подписи к снимку выразил свое мнение. Алексей заявил, что если увидит кого-нибудь из этих звезд-путинистов за кулисами – заставит отвечать за поддержку убийств украинцев, информирует Апостроф .

Фото: instagram.com/realpotap

"Самое интересное, что Долина из Одессы, а Баскову Янукович дал Народного Украины что ли, а Газманов вообще - Газман, Маршал из киевских ресторанов… И это наши бывшие коллеги, я обещаю вам, что если, не дай Бог, мы где-то пересечемся за кулисами, на звания не посмотрю. Будете отвечать за то, что открыто поддержали убийства и насилие над другими людьми", - написал артист.

Пользователи сети тоже не стали сдерживать себя в высказываниях.

"Парад уродов!", "Вечный позор!", "Видимо у них совести никогда и не было, иначе куда бы она вдруг делась", "Куча старого дерьма", "Потап! Спасибо за вашу смелость! За вашу любовь к Родине. Эти люди – слепые ублюдки!", "Все ради денег!", "Им ботокс сразу в мозг колют?", "Убийцы!" - написали люди в комментариях.