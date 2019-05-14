В Одесской области шестилетний мальчик утонул в бассейне
Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.
В селе Шевченково на юге Одесской области шестилетний мальчик утонул в бассейне.
Об этом сообщила "Думская".
Издание уточняет, что трагедия произошла в селе Шевченково Килийской объединенной громады.
"Несмотря на то, что взрослые находились практически рядом с ребенком все время, момент падения в бассейн остался незамеченным, считанных секунд хватило, чтобы мальчик погиб... Семья благополучная", - сообщил руководитель ОТГ Павел Бойчекнко.
По его словам, в настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.
Напомним, в январе прошлого года во Львове после занятия плаванием в бассейне умерла 10-летняя девочка.
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13.05.2019 23:54