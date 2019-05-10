HBO показал тизер второй серии мини-сериала "Чернобыль"

Американский телеканал HBO представил тизер второй серии мини-сериала "Чернобыль" об аварии на Чернобыльской АЭС.

Эпизод называется "Пожалуйста, сохраняйте спокойствие", он выйдет в эфир в понедельник, 13 мая.

Во второй серии покажут, как эвакуировали жителей города Припять, а также первую оценку масштабов катастрофы и решения, которые принимали руководители СССР . В частности, - заявление главы комиссии по ликвидации последствий аварии Бориса Щербины, который заявил: "Официальная позиция государства: глобальна ядерная катастрофа в Советском Союзе невозможна".

Напомним, премьера сериала "Чернобыль" состоялась на HBO 6 мая. Первая серия получила название "1:23:45" - точное время взрыва на четвертом энергоблоке. На IMDB сериал получил 9,5 балла из 10.

Все пять серий были сняты шведским режиссером Юханом Ренком, который до этого работал над сериалом Netflix "Родословная", а также "Ходячие мертвецы" и "Во все тяжкие". Съемки проходили, главным образом, в Литве, но несколько сцен сняли в Украине.