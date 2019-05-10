В Киевской области врачи "скорой" выбросили пьяного больного у порога главы сельсовета
Через два дня он умер в реанимации.
Прокуратура начала расследовать смерть больного, выброшенного медиками скорой помощи у порога председателя сельсовета в Киевской области.
Об этом сообщил в Фейсбуке прокурор области Максим Киричук.
По его словам, расследование начато по факту ненадлежащего выполнения медиками профессиональных обязанностей, повлекшее смерть пациента.
"25 апреля Переяслав-Хмельницкий отдел Бориспольской местной прокуратуры поступила информация о том, что 20 апреля в селе Цибли работники экстренной медицинской помощи, ссылаясь на то, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, вместо больницы доставили пациента без сознания к дому сельского головы и, достав его из указанного автомобиля, положили на землю у забора", - сообщил Киричук.
После этого сельский голова повторно вызвал бригаду скорой помощи в том же составе и обязал их забрать больного в районную больницу.
Через два дня больной умер в реанимационном отделении.
Напомним, по данным Минздрава, 70% вызовов скорой помощи являются непрофильными.
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Общество
10.05.2019 21:17