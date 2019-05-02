В Николаевской области на свалке девятилетнего мальчика насмерть завалило мусором

На мусорной свалке в Николаевской области в результате несчастного случая погиб девятилетний ребенок.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

О случившемся правоохранителям в среду вечером, 1 мая, сообщили сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Возле с. Весеннее на свалке твердых бытовых отходов мусором привалило ребенка, когда он вместе с матерью ковырялся в нем. От полученных травм мальчик скончался в больнице", - рассказали в полиции.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай". Продолжаются первоочередные следственные действия.

Фото: mk.npu.gov.ua

Напомним, в феврале Кабмин утвердил Национальный план управления отходами до 2030 года.