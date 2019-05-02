В Киеве спасли бельченка с передавленной шеей
Животное доставлено на выхаживание волонтерам.
В Киеве, на улице Вышгородской был найден бельчонок с передавленной шеей. Об этом сообщает команда спасения животных Киева в соцсети Instagram.
Бельчонок запутался в нитке, которая перерезала ему кожу и глубоко впилась в горло.
Сообщается, что на данный момент животное доставлено на выхаживание к волонтерам.
«Очень важно, чтобы наш мусор попадал только в мусорные баки (закрытые), а не разносился по округе, травмируя животных», отмечается в сообщении.
Напомним, в сентябре 2017 года Команда спасения животных сообщала, что в Киев забрел лось, предположительно приплыв по Днепру. Животное бродило по клумбе на оживленной развязке и щипало траву.
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Общество
02.05.2019 08:50