В Нью-Йорке посреди дня из арт-галереи вынесли скульптуру стоимостью $16 тысяч

Грабителя задержали через несколько дней.

В Нью-Йорке посреди дня грабитель вынес из художественной галереи скульптуру французского художника Фреда Алларда стоимостью $16 тыс. Она представляет собой корзинку с покупками, выполненную из золота и наполненную серебряными бутылками.

Как сообщает CNN, ограбление произошло 25 апреля около 16:30 по местному времени в галерее Bartoux на Манхэттене.

Подозреваемым оказался 61-летний мужчина по имени Золтан Генк (Zoltan Genc). Его задержали через несколько дней и предъявили обвинение в краже.

"Подозреваемый оказался в нужном месте в неправильное время. Мы очень серьезно относимся к ситуации и принимаем меры предосторожности для усиления безопасности галереи и наших сотрудников", - говорится в заявлении галереи.

? WANTED for questioning in regard to a GRAND LARCENY that occurred on Thursday, 4/25, at 4:30pm at @GaleriesBartoux (104 Central Park South.) An individual stole a sculpture by artist Fred Allard, valued at $16,000. Call 1-800-577-TIPS or DM @NYPDTips. Calls are confidential. pic.twitter.com/68Q6hYq5rd

— NYPD NEWS (@NYPDnews) April 27, 2019


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