Обновление зверинца рассчитано на 3-4 года.

Первая очередь Киевского зоопарка после реконструкции откроется в июле 2019 года.

Об этом "Прямому" рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

"В июле мы сможем открыть первую очередь Киевского зоопарка. Потом - океанариум, приматники, большой паркинг делаем. Уже открыты озера, пеликанов сейчас переселяют. Работа продолжается. Пока визуально не видно, но через полтора месяца каждый сможет увидеть, как изменится внешний вид зоопарка", - рассказал Кличко.

В частности, изменится входная группа зоопарка. "Будет большая площадь, посреди площади уже стоит жираф. Это будет выглядеть красиво и современно", - сказал Кличко.

Возле зоопарка весной 2020 года должен появиться паркинг, чтобы разгрузить проспект Победы, где на выходных посетители паркуют свои автомобили иногда в два ряда.

Кличко отметил, что зоопарку больше ста лет и он уже был "уставшим", поэтому реконструкция назрела давно.

"Это очень дорогое удовольствие. Первая очередь стоит примерно 500 млн, а реконструкция всего зоопарка рассчитана на 3-4 года и будет стоить несколько миллиардов", - сказал Кличко.

По его словам, в рамках реконструкции зоопарка планируется и увеличение количества животных.

"Нам нужны будут слоны, количество животных будет увеличиваться. На сколько - это уже другой вопрос, на это могут ответить специалисты. Я могу сказать, что в разговорах он подтвердил, что нам нужно три-четыре-пять слонов, нужно закупать еще птиц", - рассказал Кличко.

Напомним, в 2016 году Киевский зоопарк стал кандидатом в члены Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA), откуда его исключили в 2007 году за плохое обращение с животными.