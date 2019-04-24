В Сумах задержанный 29-летний мужчина умер в машине патрульной полиции
Открыты два уголовных производства.
Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Полтаве начали расследование смерти 29-летнего жителя Сум в автомобиле патрульной полиции.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
Информацию о происшествии предоставило руководство ГУ Нацполиции в Сумской области. Следственная группа ГБР выехала на место происшествия.
По факту смерти 29-летнего мужчины открыто уголовное производство по ст. 115 УК (убийство), и ч. 3 ст. 365 УК (превышение власти или служебных полномочий). Продолжаются неотложные следственные действия.
Напомним, в марте в Николаеве пьяный дебошир умер при задержании полицией. Как оказалось, правоохранители применили в отношении задержанного спецсредства - газовый баллон и наручники.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
24.04.2019 06:56
24.04.2019 10:24