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В Сумах задержанный 29-летний мужчина умер в машине патрульной полиции Открыты два уголовных производства. В Сумах мужчина умер в машине патрульной полиции Фото: dbr.gov.ua Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Полтаве начали расследование смерти 29-летнего жителя Сум в автомобиле патрульной полиции. Об этом сообщается на сайте ГБР. Информацию о происшествии предоставило руководство ГУ Нацполиции в Сумской области. Следственная группа ГБР выехала на место происшествия. По факту смерти 29-летнего мужчины открыто уголовное производство по ст. 115 УК (убийство), и ч. 3 ст. 365 УК (превышение власти или служебных полномочий). Продолжаются неотложные следственные действия. Напомним, в марте в Николаеве пьяный дебошир умер при задержании полицией. Как оказалось, правоохранители применили в отношении задержанного спецсредства - газовый баллон и наручники.

LB.ua

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