Студент требует от Apple $1 миллиард за ложные обвинения в кражах

Житель Нью-Йорка, 18-летний Усман Бах, подал иск против Apple , заявив, что якобы технология для распознавания лиц в «яблочных» магазинах ошибочно обвиняет его в краже. Бах требует от купертинского производителя возмещения морального ущерба в размере $1 миллиард.

Согласно документам, поданным в федеральный суд Манхэттена, кто-то использовал украденное удостоверение личности, чтобы выдать себя за Усмана Баха. Парень был арестовали за кражу товаров на $1200 из магазина Apple в Бостоне 31 мая 2018 года.

В иске, поданном сегодня, Бах заявил, что ордер на арест включает фотографию, которая не похожа на него, и что во время одной из краж, в которых ему было предъявлено обвинение в Бостоне, он присутствовал на выпускном вечере в Манхэттене.

Согласно жалобе, Apple Store приняла в качестве удостоверения личности временное водительское удостоверение, утерянное Бахом. На пропавшем документе было указано имя, адрес, дата рождения, пол, рост и цвет глаз студента, но не было какой-либо фотографии.