Студент требует от Apple $1 миллиард за ложные обвинения в кражах

Житель Нью-Йорка, 18-летний Усман Бах, подал иск против Apple, заявив, что якобы технология для распознавания лиц в «яблочных» магазинах ошибочно обвиняет его в краже. Бах требует от купертинского производителя возмещения морального ущерба в размере $1 миллиард.

Apple Store

Согласно документам, поданным в федеральный суд Манхэттена, кто-то использовал украденное удостоверение личности, чтобы выдать себя за Усмана Баха. Парень был арестовали за кражу товаров на $1200 из магазина Apple в Бостоне 31 мая 2018 года.

В иске, поданном сегодня, Бах заявил, что ордер на арест включает фотографию, которая не похожа на него, и что во время одной из краж, в которых ему было предъявлено обвинение в Бостоне, он присутствовал на выпускном вечере в Манхэттене.

Студент требует от Apple $1 миллиард за ложные обвинения в кражах

Согласно жалобе, Apple Store приняла в качестве удостоверения личности временное водительское удостоверение, утерянное Бахом. На пропавшем документе было указано имя, адрес, дата рождения, пол, рост и цвет глаз студента, но не было какой-либо фотографии.

Истец заявил, что инцидент отрицательно сказался на его образовании и репутации. Усман Бах обвиняет Apple в халатности, причинении эмоционального стресса, клевете и мошенническом сокрытии. Ответчиком по делу также проходит охранная фирма Security Industry Specialists Inc.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Полиция Львова задержала мужчину-"бодимодификатора" по подозрению в убийстве тату-мастераПолиция Львова задержала мужчину-"бодимодификатора" по подозрению в убийстве тату-мастера
В Днепре произошла массовая драка с поножовщиной с участием около 30 человекВ Днепре произошла массовая драка с поножовщиной с участием около 30 человек
В Закарпатской области подрались около сотни ромов, - СМИВ Закарпатской области подрались около сотни ромов, - СМИ
Под Киевом задержали коммунальщиков, требовавших откаты за поставку детского питанияПод Киевом задержали коммунальщиков, требовавших откаты за поставку детского питания
В Харькове ночью уничтожили детскую плакатную выставкуВ Харькове ночью уничтожили детскую плакатную выставку
Блок рекламы


Похожие новости
Прокуратура требует поместить в психбольницу киевлянку, утопившую своих детей в озереПрокуратура требует поместить в психбольницу киевлянку, утопившую своих детей в озере
В Житомирской области студентка замерзла насмерть в лесу. Ее якобы высадили из маршрутки посреди ночиВ Житомирской области студентка замерзла насмерть в лесу. Ее якобы высадили из маршрутки посреди ночи
В Тернополе умерла студентка из Сьерра-ЛеонеВ Тернополе умерла студентка из Сьерра-Леоне
Убийца харьковских студенток признал свою винуУбийца харьковских студенток признал свою вину
Кевину Спейси официально предъявили обвинения в сексуальных домогательствахКевину Спейси официально предъявили обвинения в сексуальных домогательствах
Полиция Турции задержала подозреваемого в убийстве двух харьковских студенток (обновлено)Полиция Турции задержала подозреваемого в убийстве двух харьковских студенток (обновлено)
В убийстве двух студенток в Харькове полиция подозревает 20-летнего гражданина ТурцииВ убийстве двух студенток в Харькове полиция подозревает 20-летнего гражданина Турции
В харьковской квартире нашли мертвыми двух студенток из ТурцииВ харьковской квартире нашли мертвыми двух студенток из Турции
Ректор киевского вуза задержан за вымогательство денег у студентов-иностранцевРектор киевского вуза задержан за вымогательство денег у студентов-иностранцев
20-летняя студентка внезапно умерла в харьковском ресторане20-летняя студентка внезапно умерла в харьковском ресторане
Последние новости
Подгружаем последние новости