Камалия рассказала, как война отразилась на бизнесе ее супруга-миллиардера

Украинская певица Камалия, которая замужем за пакистанского миллиардера Мохаммада Захура, рассказала, как обстоят дела у ее семьи с деньгами во время войны. В интервью Славе Демину звезда призналась, что из-за войны у ее супруга остановился бизнес.

“У нас как у всех“: Камалия рассказала, как война отразилась на бизнесе ее супруга-миллиардера

"У нас как у всех. Ничего не работает. Бизнес стоит. Наш бизнес через месяц может еще как-нибудь начнет работать, но только на каких-то процентах. Начнет работать все только после войны", — рассказала Камалия.


Сама Камалия в военное время ничего не зарабатывает, хотя и продолжает работать. Она ездит с благотворительными концертами по Европе в поддержку Украины.

"Сейчас я работаю, езжу по всей Европе, чтобы привлечь как можно больше богатых людей, которые могут помочь, могут поддержать Украину. Каждые 3?4 дня я даю благотворительные концерты, встречаюсь с влиятельными людьми", — рассказала певица.

По словам звезды, европейцы уже устали помогать Украине, так как у них самих из-за этой войны начались финансовые трудности.

"У них тоже экономический кризис, поднялись цены на продукты, топливо. Страдают все, вся Европа, мир. Но они же понимают, что Украина отстаивает не только свою свободу, безопасность, независимость, но и борется за безопасность всей Европы, мира. Они это понимают", — прокомментировала артистка.

Ранее сообщалось, какой подарок Камалия получила от супруга-миллионера на день рождения.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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