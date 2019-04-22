СБУ задержала партию кокаина из Южной Америки на $1 млн

Задержаны двое граждан Молдовы.

СБУ задержала партию кокаина из Южной Америки на $1 млн
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности в Одесской области разоблачили и ликвидировали морской канал контрабанды кокаина из Южной Америки на сумму более 1 млн долларов США.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"При осуществлении углубленного досмотра груза, следовавшего в Европу из страны, которая является одним из крупнейших производителей наркотиков в мире, правоохранители обнаружили в контейнере с фруктами 12 кг кокаина. По ценам теневого рынка стоимость "находки" составляет более ", - говорится в сообщении.

В ходе спецоперации правоохранители задержали двух граждан Молдовы, которые пытались вывезти кокаин с территории контейнерного терминала вне таможенного контроля.

Фото: ssu.gov.ua

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса продолжаются следственные действия.

Устанавливаются другие лица, причастные к контрабандному каналу транспортировки кокаина.

Напомним, ранее киевская полиция раскрыла схему продажи наркотиков под видом препаратов для похудения.


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