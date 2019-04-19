В Киеве задержали мужчину, который изготавливал по 5 кг наркотика в неделю
СБУ оценивает оборот "цеха" в 500 тыс. гривен за неделю.
В Киеве правоохранители установили и задержали мужчину, который еженедельно изготавливал амфетамин на сумму свыше 500 тыс. гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что ранее судимый за аналогичные преступления киевлянин устроил в одном из дачных кооперативов области нарколабораторию по изготовлению особо опасного психотропного вещества - амфетамина. Готовый наркотик мужчина сбывал через разветвленную сеть дилеров на территории региона. По информации СБУ, еженедельно мужчина изготавливал почти 5 кг амфетамина.
Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при изготовлении очередной партии психотропов. В ходе санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили почти полкилограмма амфетамина и оборудование для его производства.
Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
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