В Киеве задержали мужчину, который изготавливал по 5 кг наркотика в неделю

СБУ оценивает оборот "цеха" в 500 тыс. гривен за неделю.

В Киеве правоохранители установили и задержали мужчину, который еженедельно изготавливал амфетамин на сумму свыше 500 тыс. гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

Оперативники спецслужбы установили, что ранее судимый за аналогичные преступления киевлянин устроил в одном из дачных кооперативов области нарколабораторию по изготовлению особо опасного психотропного вещества - амфетамина. Готовый наркотик мужчина сбывал через разветвленную сеть дилеров на территории региона. По информации СБУ , еженедельно мужчина изготавливал почти 5 кг амфетамина.

Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при изготовлении очередной партии психотропов. В ходе санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили почти полкилограмма амфетамина и оборудование для его производства.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.