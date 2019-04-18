Журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей года

Впервые рейтинг 100 самых влиятельных людей мира от Time был опубликован 20 лет назад.

Журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей года

Американский журнал Time 17 апреля опубликовал традиционный список 100 наиболее влиятельных людей мира, в котором персоны сгруппированы по категориям, связанным со сферами их деятельности.

В категорию "Лидеры" в этом году попали лидер демократического большинства в Палате представителей США Нэнси Пелоси, ее коллега от республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, президент США Дональд Трамп, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, папа Римский Франциск, глава КНР Си Цзиньпин, вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

В список также попали спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший вмешательство РоSSии в американские выборы, и министр юстиции США, генеральный прокурор Уильям Барр. Всего в этом списке 26 персон.

В список "Титанов" вошли египетский футболист Мохаммед Салах, баскетболист Леброн Джеймс, глава Facebook Марк Цукерберг, гольфист Тайгер Вудс и председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.

Среди "Артистов" (в категорию вошли 17 персон) наиболее влиятельными журнал назвал актеров Дуэйна Джонсона, Рами Малека, Махершалу Али, Эмилию Кларк, Реджину Кинг, певицу Ариана Гранде, певца Халида, корейскую поп-группу BTS.

В списке "Пионеров" оказались канадская актриса Сандра О, ямайский писатель Марлон Джеймс, шеф-повар Массимо Боттура, японская теннисистка Наоми Осака и другие. В этой же категории оказалась марка виски Jane Walker, цель которой, как указывает Time, "продвигать дух прогресса".

В категории "Иконы" представлены певицы Тейлор Свифт и Леди Гага, бывшая первая леди США Мишель Обама, режиссер Спайк Ли, художник Дэвид Хокни, дизайнер Пьерпаоло Пиччоли.

Time впервые опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных людей мира в 1999 году и с тех пор публикует его каждый год. В него могут входить не только люди, но также различные организации, объединения и собирательные образы.


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