У метро "Арсенальная" в Киеве обрушилась часть строительной конструкции

Пострадали двое строителей.

Вечером 15 апреля у станции метро "Арсенальная" в Киеве обрушилась часть строительной конструкции.

Об этом информирует Киев оперативный.

Согласно сообщению, из-под обвалившейся конструкции достали двух строителей. По предварительной информации, мужчины не получили серьезных травм.

Задело также припаркованный автомобиль.

Напомним, в конце марта в Киеве в одноэтажном здании гаражей на на улице Новоконстантиновской во время строительных работ произошел обвал восьми строительных конструкций. Погибла женщина.


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