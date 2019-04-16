У метро "Арсенальная" в Киеве обрушилась часть строительной конструкции
Пострадали двое строителей.
Вечером 15 апреля у станции метро "Арсенальная" в Киеве обрушилась часть строительной конструкции.
Об этом информирует Киев оперативный.
Согласно сообщению, из-под обвалившейся конструкции достали двух строителей. По предварительной информации, мужчины не получили серьезных травм.
Задело также припаркованный автомобиль.
Напомним, в конце марта в Киеве в одноэтажном здании гаражей на на улице Новоконстантиновской во время строительных работ произошел обвал восьми строительных конструкций. Погибла женщина.
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