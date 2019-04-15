На шахте в Покровске погиб горняк, еще двое травмированы

Прокуратура выясняет обстоятельства трагедии на шахте.

На шахте в Покровске погиб горняк, еще двое травмированы
Фото: kmu.gov.ua

В Покровске (ранее - Красноармейск) Донецкой области в результате инцидента на шахте во время выполнения работ пострадали двое горняков, еще один погиб, получив тяжелые травмы.

Об этом 14 апреля информирует пресс-служба Красноармейской местной прокуратуры.

"Утром 13 апреля во время выполнения работ по цементации купольной части сообщения вентиляционного ствола и прохода чистки зумпфа при перемещении полки перекрытия вентиляционного ствола блока произошел перекос, из-за которого работники предприятия упали в зумпф части вентиляционного ствола", - говорится в сообщении.

В результате падения 40-летний проходчик и 30-летний помощник начальника участка получили серьезные повреждения, а 27-летний проходчик получил тяжелые травмы, из-за которых погиб на месте.

Прокуратура выясняет обстоятельства трагедии на шахте.

Проводится досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 272 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

Как сообщалось, в марте 40-летний горняк погиб на шахте во Львовской области.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Центр Киева остался без света из-за повреждения высоковольтного кабеляЦентр Киева остался без света из-за повреждения высоковольтного кабеля
В Харькове во время кровельных работ 19-летний рабочий сорвался с 18-го этажаВ Харькове во время кровельных работ 19-летний рабочий сорвался с 18-го этажа
Возле Stereo Plaza в Киеве произошла массовая дракаВозле Stereo Plaza в Киеве произошла массовая драка
В Днепре на территории ресторана выловили 18 змейВ Днепре на территории ресторана выловили 18 змей
В Киеве будут судить четырех человек за вовлечение украинцев в наркоторговлю в РФВ Киеве будут судить четырех человек за вовлечение украинцев в наркоторговлю в РФ
Блок рекламы


Похожие новости
На желатиновом заводе в Лисичанске от взрыва рухнула фасадная стена, погибла работницаНа желатиновом заводе в Лисичанске от взрыва рухнула фасадная стена, погибла работница
В Днепре двое парней избили и сбросили в воду мужчину, чтобы снять это на телефонВ Днепре двое парней избили и сбросили в воду мужчину, чтобы снять это на телефон
В Житомирской области пожилые супруги погибли из-за сжигания сухой травыВ Житомирской области пожилые супруги погибли из-за сжигания сухой травы
При пожаре в киевской многоэтажке погиб человекПри пожаре в киевской многоэтажке погиб человек
Во Львове от отравления угарным газом погибла известная художница БондарукВо Львове от отравления угарным газом погибла известная художница Бондарук
В Запорожье при взрыве гранаты погиб подросток, еще один - в больницеВ Запорожье при взрыве гранаты погиб подросток, еще один - в больнице
В Киеве на людей рухнули бетонные плиты, погибла женщинаВ Киеве на людей рухнули бетонные плиты, погибла женщина
От взрыва в киевской квартире погиб мужчинаОт взрыва в киевской квартире погиб мужчина
40-летний горняк погиб на шахте во Львовской области40-летний горняк погиб на шахте во Львовской области
При взрыве на заводе удобрений в Египте погибли 10 человекПри взрыве на заводе удобрений в Египте погибли 10 человек
Последние новости
Подгружаем последние новости