На шахте в Покровске погиб горняк, еще двое травмированы

В Покровске (ранее - Красноармейск) Донецкой области в результате инцидента на шахте во время выполнения работ пострадали двое горняков, еще один погиб, получив тяжелые травмы.

Об этом 14 апреля информирует пресс-служба Красноармейской местной прокуратуры.

"Утром 13 апреля во время выполнения работ по цементации купольной части сообщения вентиляционного ствола и прохода чистки зумпфа при перемещении полки перекрытия вентиляционного ствола блока произошел перекос, из-за которого работники предприятия упали в зумпф части вентиляционного ствола", - говорится в сообщении.

В результате падения 40-летний проходчик и 30-летний помощник начальника участка получили серьезные повреждения, а 27-летний проходчик получил тяжелые травмы, из-за которых погиб на месте.

Прокуратура выясняет обстоятельства трагедии на шахте.

Проводится досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 272 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

Как сообщалось, в марте 40-летний горняк погиб на шахте во Львовской области.