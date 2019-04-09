В американском Висконсине убита 23-летняя гражданка Украины
Татьяна Гужва сообщала о насилии со стороны мужа.
Консульская служба МИД Украины установила контакт с властями штата Висконсин, где 4 апреля была убита 23-летняя гражданка Украины Татьяна Гужва. Об этом сообщил замдиректора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, пишет УНН.
Трагедия произошла на прошлой неделе, тело погибшей с признаками насильственной смерти обнаружили в ее собственном доме. По подозрению в убийстве задержан муж Гужвы - 31-летний Фуад Пашаев. Сообщается, что в последние месяцы женщина несколько раз обращалась в полицию и сообщала о насилии со стороны мужа, в результате чего суд запретил Пашаеву приближаться к супруге и двухлетней дочери. В январе Пашаев вышел из тюрьмы под залог.
По словам Кирилича, украинские дипломаты установили контакт с местными властями штата, где произошла трагедия.
"Консулом Украины установлен контакт с полицией штата Висконсин и местными властями, в полномочия которой относится вопрос установления опеки над ребенком погибшей", - сказал дипломат.
Местное издание uapost.us сообщает, что местная община начала сбор средств, чтобы родители погибшей могли прилететь в США и забрать ее тело для похорон на родине. Кроме того, родители погибшей намерены оформить опеку над внучкой.
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09.04.2019 02:03