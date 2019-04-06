В Хмельницком задержали криминального авторитета "Молдована"

Его выдворили из Украины с запретом въезда на 5 лет.

В Хмельницком задержали криминального авторитета "Молдована"
В Хмельницком задержали криминального авторитета "Молдована"
Фото: npu.gov.ua

Правоохранители совместно с работниками Государственной миграционной службы Хмельницкой области задержали и выдворили из Украины криминального авторитета по прозвищу "Молдован". Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"Вечером 5 апреля лидера криминальной среды задержали, доставили к международному пункту пропуска «Могилев-Подольский», где выдворили за пределы нашего государства с запретом въезда на территорию Украины в ближайшие 5 лет", - говорится в сообщении.

38-летний гражданин Молдовы несколько лет назад поселился в Хмельницком, где совершил ряд преступлений, в частности, предусмотренных ч. 3 статьи 185 (кража), ч. 1 статьи 309 (незаконное хранение наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что после отбытия наказания он получил уголовный статус «смотрящего» и контролировал поставки запрещенных веществ в учреждения с отбывания наказания.

Кроме этого, иностранец, зная о наличии решения суда о его выдворении из Украины, постоянно скрывался от полиции и представителей Государственной миграционной службы.

Напомним, ранее полиция задержала "смотрящего" за Харьковской областью криминального авторитета "Валерсона".


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