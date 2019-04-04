В Днепропетровской области спасатели достали подростка из заброшенного карьера

Парень скатился по 200-метровому склону, разбил голову и ушиб руку и ногу.

Фото: dsns.gov.ua

Спасатели в Желтых Водах достали из заброшенного карьера подростка, упавшего с высоты около 200 метров. Об этом сообщает региональное управление ГосЧС.

Инцидент произошел сегодня днем, около 12:15. Установлено, что подростков гуляли на территории заброшенного железнорудного карьера. Один из мальчиков по неосторожности упал в карьер и по пологому склону скатился на дно, на глубину около 200 метров.

Фото: dsns.gov.ua

С помощью спасательной веревки специалисты ДСНС спустились к ребенку и помогли подняться на поверхность. Прибывшие на место медики госпитализировали подростка в городскую медсанчасть №9. У мальчика 2003 года рождения открытая черепно-мозговая травма, ушиб правой руки и ноги.

К оказанию помощи привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники.

Напомним, на этой неделе в Житомирской области пожар сухой травы едва не уничтожил малонаселенное село.


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