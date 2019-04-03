В центре Киева человека застрелили из-за квартирного вопроса

Фото: npu.gov.ua

В Печерском районе в центре Киева при перестрелке погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Местная жительница сообщила в полицию, что в соседней квартире на улице Круглоуниверситетской слышны выстрелы. На месте происшествия полицейские установили, что конфликт возник между двумя мужчинами из-за жилищного вопроса.

"Предварительно установлено, что сестра одного из участников конфликта продала часть квартиры другому лицу. Трое мужчин, якобы на правах новых владельцев, пришли в дом и пытались туда попасть. Мужчина, который находился в помещении, попытался им помешать и выстрелил из ружья. В результате один из визитеров получил огнестрельное ранение в живот, был доставлен в больницу, где он вскоре умер", - сообщили в полиции.

Фото: npu.gov.ua

Правоохранители задержали 57-летнего мужчину, который устроил стрельбу. В течение длительного времени он жил за границей, а после получения в наследство квартиры вернулся в Киев . С места происшествия криминалисты изъяли охотничье ружье.

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, 31 марта в Полтаве мужчина устроил стрельбу из-за конфликта в маршрутке. Стрелявшего быстро задержали, пострадавших нет.