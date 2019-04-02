В Киеве на Щекавицкой раскопали улицу XVII-XVIII веков

Работы продолжаются, все находки обрабатываются и реставрируются.

В Киеве на улице Щекавицкой архитектурно-археологическая экспедиция Института археологии НАН Украины нашла улицу XVII-XVIII веков.

Об этом сообщил директор Департамента охраны культурного наследия Александр Никоряк, передает Официальный портал Киева.

Фото: kyivcity.gov.ua

"Согласно информации Института археологии Киева, с июня 2018 года и до сих пор экспедиция Института проводит охранно-спасательные исследования участка на ул. Щекавицкой. Исследователи сообщили, что во время работ собрана большая коллекция археологических материалов ХII-XIX веков. Среди индивидуальных находок - три древнерусских креста - энколпиона, три свинцовых княжеских печати, медная бляшка с изображением Богородицы, футляр для сабли XIX в. и т.п. Кроме того, фиксировались также культурные наслоения, улица и захоронения XVII-XVIII вв.. Обнаружены также слои древнерусского времени (XII-XIII вв.)", - рассказал Никоряк.

"Большое количество монет и товарных пломб XIX века характерны для припортовой зоны, в которой расположен исследуемый участок. Также зафиксированы остатки около 10 небольших подвалов-кладовых, хозяйственных и гидротехнических сооружений. Фиксировались также культурные наслоения, улица и захоронения XVII-XVIII веков, обнаружены также слои древнерусского времени (XII-XIII вв.)" - отметил руководитель экспедиции, глава отдела археологии Киева Всеволод Ивакин.

Археолог добавил, что сейчас работы продолжаются, все находки обрабатываются и реставрируются. Затем будет подготовлен научный отчет с описанием артефактов, которые будут переданы в государственный музейный фонд Украины.

Напомним, 30 августа 2015 года КГГА открыла Почтовую площадь после реконструкции. В ходе работ на глубине 7,5 м были обнаружены фрагменты зданий и других построек, которые относятся к XI-XIII векам.

В ноябре 2017 года комитет Рады рекомендовал приостановить строительство ТЦ на Почтовой площади. В декабре комиссия Киевсовета по вопросам собственности единогласно поддержала решение о создании музея. Отмечалось, что для того, чтобы создать музей, необходимо прекратить договор с инвестором строительства подземного ТРЦ, а затем - принять объект незавершенного строительства в коммунальную собственность.

В июле 2018 года Рада обязала Кабмин причислить найденные артефакты к памятникам национального значения.




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