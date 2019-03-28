В Виннице полицейские задержали 18-летнего парня с боевым пистолетом

Правонарушителю грозит 7 лет лишения свободы.

В Виннице полицейские задержали 18-летнего парня с боевым пистолетом
Фото: npu.gov.ua

В ночь на 26 марта в Виннице полицейские задержали мужчину на велосипеде, вооруженного автоматическим боевым пистолетом «Scorpion». Об этом сообщает Национальная полиция.

По словам начальника Винницкого полиции Сергея Синявского, около 2 ночи на ул. Генерала Арабея патрульные остановили для проверки подозрительного человека на велосипеде.

Во время поверхностного осмотра полицейские изъяли у него автоматическое оружие 9-ти миллиметрового калибра, снаряженное 20-ю патронами. Запасной магазин с таким же количеством патронов находился в рюкзаке. Кроме этого, полицейские изъяли балаклаву.

Фото: npu.gov.ua

Задержанный отказался назваться и объяснить происхождение оружия.

Во время санкционированного обыска в помещениях задержанного полицейские изъяли еще 28 боевых патронов девятого калибра.

Фото: npu.gov.ua

На данный момент парень задержан, а полицейские выясняют, готовился ли он к приступлению. Оружие и боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. По данному инциденту открыто уголовное производство по ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Напомним, зимой в Одессе мужчина стрелял в троих посетителей кафе-бара "Забава". После инцидента злоумышленника задержали.


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