В Виннице полицейские задержали 18-летнего парня с боевым пистолетом

В ночь на 26 марта в Виннице полицейские задержали мужчину на велосипеде, вооруженного автоматическим боевым пистолетом «Scorpion». Об этом сообщает Национальная полиция.

По словам начальника Винницкого полиции Сергея Синявского, около 2 ночи на ул. Генерала Арабея патрульные остановили для проверки подозрительного человека на велосипеде.

Во время поверхностного осмотра полицейские изъяли у него автоматическое оружие 9-ти миллиметрового калибра, снаряженное 20-ю патронами. Запасной магазин с таким же количеством патронов находился в рюкзаке. Кроме этого, полицейские изъяли балаклаву.

Фото: npu.gov.ua

Задержанный отказался назваться и объяснить происхождение оружия.

Во время санкционированного обыска в помещениях задержанного полицейские изъяли еще 28 боевых патронов девятого калибра.

Фото: npu.gov.ua

На данный момент парень задержан, а полицейские выясняют, готовился ли он к приступлению. Оружие и боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. По данному инциденту открыто уголовное производство по ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Напомним, зимой в Одессе мужчина стрелял в троих посетителей кафе-бара "Забава". После инцидента злоумышленника задержали.