Неизвестные сообщили о минировании "Гулливера" и еще трех крупных объектов в Киеве
Сообщается о заминировании еще одного торгового центра.
В центре Киева эвакуировали торговый центр "Гулливер" из-за сообщения о минировании. Об этом сообщил корреспондент LB.ua.
Вызов на линию экстренных служб поступил около 16:40. К зданию прибыли правоохранители, медики и пожарные, ожидается наряд взрывотехников.
Издание "Информатор" сообщает, что в данный момент взрывчатку ищут еще в одном торговом центре — в SkyMall. Информация о достоверности минирования уточняется. Посетителей и персонал начали эвакуировать из ТРЦ.
Обновление. Пресс-служба столичной полиции сообщила о четырех анонимных сообщениях о заложенной взрывчатке в торгово-развлекательных центрах в Днепровском, Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах столицы. Звонки поступили в течение часа.
Специалисты взрывотехнической службы, следственно-оперативные группы территориальных управлений полиции, кинологи со служебными собаками, экипажи патрульных и врачи находятся по соответствующим адресам. В настоящее время правоохранители проверяют здания и прилегающие к ним территории.
Вся информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных управлений полиции, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, на прошлой неделе во Львове полиция задержала мужчину, сообщившего о минировании железнодорожного вокзала.
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