Неизвестные сообщили о минировании "Гулливера" и еще трех крупных объектов в Киеве

Сообщается о заминировании еще одного торгового центра.

Фото: Сергей Бумеров./kiev.informator.ua

Фото: Сергей Бумеров./kiev.informator.ua

В центре Киева эвакуировали торговый центр "Гулливер" из-за сообщения о минировании. Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 16:40. К зданию прибыли правоохранители, медики и пожарные, ожидается наряд взрывотехников.

Фото: Сергей Бумеров./kiev.informator.ua

Фото: Сергей Бумеров./kiev.informator.ua

Фото: Сергей Бумеров./kiev.informator.ua

Издание "Информатор" сообщает, что в данный момент взрывчатку ищут еще в одном торговом центре — в SkyMall. Информация о достоверности минирования уточняется. Посетителей и персонал начали эвакуировать из ТРЦ.

Обновление. Пресс-служба столичной полиции сообщила о четырех анонимных сообщениях о заложенной взрывчатке в торгово-развлекательных центрах в Днепровском, Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах столицы. Звонки поступили в течение часа.

Специалисты взрывотехнической службы, следственно-оперативные группы территориальных управлений полиции, кинологи со служебными собаками, экипажи патрульных и врачи находятся по соответствующим адресам. В настоящее время правоохранители проверяют здания и прилегающие к ним территории.

Вся информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных управлений полиции, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, на прошлой неделе во Львове полиция задержала мужчину, сообщившего о минировании железнодорожного вокзала.