В фитнес-клубе на Троещине в Киеве умер мужчина

По предварительной информации, мужчина подскользнулся в бассейне.

В фитнес-клубе на Троещине в Киеве умер мужчина

Сегодня днем в фитнес-клубе Sport Life на просп.Маяковского в Киеве скончался мужчина. На место вызывали врачей, которые по приезду обнаружили, что человек уже мертв. По адресу вызвали полицию и следственно-оперативную группу, пишет "Информатор".

Смерть наступила около 14:00.

По словам полицейских, мужчина был посетителем фитнес-центра. Смерть наступила непосредственно в одном из помещений Sport Life, предварительно он подскользнулся в бассейне. Однако это информацию пока не подтвердили.

Вход в здание закрыли, а людей вывели. Персонал заведения отказывается от комментариев. На место приехали правоохранители, которые устанавливают личность умершего и детали инцидента.

Напомним, прошлым летом в Харьковской области в домашнем бассейне утонули сестрички 2 и 3 лет.


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