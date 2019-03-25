В фитнес-клубе на Троещине в Киеве умер мужчина
По предварительной информации, мужчина подскользнулся в бассейне.
Сегодня днем в фитнес-клубе Sport Life на просп.Маяковского в Киеве скончался мужчина. На место вызывали врачей, которые по приезду обнаружили, что человек уже мертв. По адресу вызвали полицию и следственно-оперативную группу, пишет "Информатор".
Смерть наступила около 14:00.
По словам полицейских, мужчина был посетителем фитнес-центра. Смерть наступила непосредственно в одном из помещений Sport Life, предварительно он подскользнулся в бассейне. Однако это информацию пока не подтвердили.
Вход в здание закрыли, а людей вывели. Персонал заведения отказывается от комментариев. На место приехали правоохранители, которые устанавливают личность умершего и детали инцидента.
Напомним, прошлым летом в Харьковской области в домашнем бассейне утонули сестрички 2 и 3 лет.
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