СБУ разгромила украинское продолжение роSSийского наркосиндиката "Химпром"

Силовики назвали операцию беспрецедентной в истории Украины.

СБУ разгромила украинское продолжение роSSийского наркосиндиката "Химпром"

Служба безопасности Украины разгромила украинское продолжение роSSийского наркосиндиката "Химпром".

Об этом на пресс-конференции в четверг рассказали начальник одного из департаментов Генпрокуратуры Сергей Кизь и первый замглавы СБУ Павел Демчина.

Эта организация действовала на территории Украины по меньшей мере с 2014 года. Наркотики, в основном синтетические, продавали за криптовалюту. Вырученные средства легализовались в том числе через строительство, торговлю, ресторанный бизнес. По предварительным оценкам, ежегодный оборот этой преступной организации составлял десятки миллионов долларов.

"Сегодня, начиная с четырех утра на территории Киева, Киевской области, Херсонской, Николаевской, Одесской областях были проведены больше 100 следственных действий, включая более 80 обысков", - рассказал Кузь.

Задержаны около 20 представителей верхушки преступной группировки, но к противоправной деятельности были привлечены более тысячи человек. Небольшое количество организаторов успели бежать за границу.

Разработка наркосиндиката велась около года.

"Что касается этой организации. Она когда-то называлась "Химпром", была создана гражданами РФ на территории РФ. После того как в 17 году были массовые задержания таких вот участников группировки, ее главари выехали за пределы РФ, реорганизовались и начали свою преступную деятельность в Украине", - сказал Демчина.

"Чтобы было понятно, какая была дисциплина в этой организации, расскажу следующее: у отдельных членов преступной организации на сегодня нет пальцев на руках. За любое нарушение установленных правил конспирации, несанкционированные контакты, использование собственных мобильных телефонов на рабочих местах приезжали специально обученные люди просто отрубали пальцы. Такая вот ситуация", - добавил он.

Демчина подчеркнул, что аналогов сегодняшней операции в истории Украины еще не было.


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