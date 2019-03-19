Полиция задержала второго подозреваемого в поджоге магазина "Рошен"

Первый задержанный "засветился" в обоих недавних поджогах.

Полиция задержала второго подозреваемого в поджоге магазина "Рошен"
В центре Киева подожгли магазин "Рошен"

Полиция Киева задержала второго мужчину, подозреваемого в поджоге магазина "Рошен" в Оболонском районе. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУНП.

Поджог произошел в ночь на 18 марта. На месте происшествия полицейские опросили свидетелей и просмотрели камеры видеонаблюдения. Оказалось, что один из поджигателей также участвовал и в поджоге второго магазина " Рошен" - в Печерском районе столицы. Его задержали в тот же день.

Сегодня полиция сообщила о задержании второго мужчины, который зафиксирован при поджоге в Оболонском районе. Подозреваемый - безработный житель Хмельницкой области,1964 года рождения. Ранее проблем с законом у него небыло.

Напомним, 17-18 марта в Киеве подожгли два кондитерских магазина "Рошен". В обоих случаях обошлось без существенных повреждений - обгорел только фасад здания. Тем не менее поджигатели проходят по статье об умышленном повреждении имущества, что грозит заключением на срок до 10 лет.


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