Двое полицейских задержаны при получении 10 тыс. гривен взятки в Полтавской области
За эту сумму они обещали задержанному за кражу избежать ответственности.
Двое сотрудников Национальной полиции в Полтавской области задержаны при получении 10 тыс. гривен неправомерной выгоды.
Об этом сообщается на сайте областного управления Национальной полиции.
"Двое оперуполномоченных сектора криминальной полиции были уличены в вымогательстве. За возможность избежать ответственности за кражу мужчина должен был передать полицейским 10 тыс. гривен" - говорится в сообщении.
Во время передачи денег правоохранителей задержали сотрудники внутренней безопасности Нацполиции и следователи Государственного бюро расследований.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса. Задержанныс готовится объявления подозрения и ходатайства об избрании меры пресечения.
Напомним, ранее двое сотрудников Службы безопасности Украины и двое гражданских лиц были задержаны по подозрению в вымогательстве $110 тысяч взятки.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
15.03.2019 08:59