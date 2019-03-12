Ветер вынес из окон Апелляционного суда Киева архивные дела

Ни одно уголовное и гражданское дело потеряно не было.

Ветер вынес из окон Апелляционного суда Киева архивные дела
Апелляционный суд Киева
Фото: LB.ua

В понедельник, 11 марта, из окон Киевского апелляционного суда сильным порывом ветра вынесло часть архивных материалов.

Об этом сообщается на сайте суда.

"11 марта в городе Киеве и области было объявлено штормовое предупреждение с указанием II (оранжевого) уровня опасности. В результате ухудшения погодных условий, из-за шквальных порывов ветра в здании Киевского апелляционного суда были существенно повреждены окна и часть фасада здания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из помещения архивного хранилища порывом ветра было вынесло часть копий материалов относительно определения подсудности гражданских дел, отобранных для дальнейшего уничтожения в связи с истечением сроков хранения.

"Ни одно уголовное и гражданское дело Киевского апелляционного суда потеряно не было", - подчеркнули в пресс-службе суда.

"В дальнейшем просим представителей средств массовой информации обращаться к официальным источникам и воздерживаться от предоставления обществу недостоверных данных. В то же время, коллектив суда выражает благодарность тем гражданам, которые не остались равнодушными и оказали помощь в сборе архивных копий", - добавили в суде.

Напомним, за прошедшие сутки из-за шквального ветра и срабатывания защиты ЛЭП остались без электричества 537 населенных пунктов в 15 областях.

В результате падения деревьев и повреждения крыш зданий пострадали люди, зафиксировано два смертельных случая - в г.Коростышев при падении кровли торгового центра погибла женщина, еще один человек скончался в г. Хмельник в результате падения дерева. Травмы получили двое детей в Николаеве при падении дерева на маршрутку, и в Одессе.

В течение суток подразделения ГосЧС убрали более 160 поваленных деревьев.


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